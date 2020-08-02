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сегодня, 14:30 1

В Благовещенске неизвестный напал на двух девушек

В Благовещенске неизвестный напал на двух девушек
Фото: https://pixabay.com/

В редакцию «Амур Инфо» поступило сообщение о нападении на двух девушек ночью с 1 на 2 августа в районе Тайвань. Инцидент произошёл недалеко от магазина «Северный».

Неизвестный мужчина в чёрной маске и кепке попытался отобрать сумку, сорвал у одной из пострадавших золотую цепочку с кулоном. Девушки попытались оказать сопротивление злоумышленнику.

По словам одной из пострадавших, злоумышленнику 20-30 лет, возможно имеются травмы от борьбы. В случае, если кто-то видел нападение, или ему известно место нахождение нападавшего девушки просят обратиться в полицию.

— В полицию обратилась мама одной из пострадавших. Девушкам были нанесены телесные повреждения, совершена кража золотой цепочки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, — сообщили в пресс-службе благовещенской полиции.

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#криминал #происшествия

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