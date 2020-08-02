Православных амурчан приглашают зажечь свечу у стел Богородицы
Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан приглашает всех желающих принять участие в праздничной акции, сообщает информационный портал Благовещенской епархии. Сегодня, 2 августа, все православные христиане могут прийти к стеле богородицы с зажженной лампадой.
Скульптуры, посвященные Богородице, за последние несколько лет появились в разных городах и селах области.
Памятную акцию проведут в честь праздника Явления Божией Матери на Амуре в 1900 году
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