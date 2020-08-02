Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:00 0

Православных амурчан приглашают зажечь свечу у стел Богородицы

Православных амурчан приглашают зажечь свечу у стел Богородицы

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан приглашает всех желающих принять участие в праздничной акции, сообщает информационный портал Благовещенской епархии. Сегодня, 2 августа, все православные христиане могут прийти к стеле богородицы с зажженной лампадой.

Скульптуры, посвященные Богородице, за последние несколько лет появились в разных городах и селах области.

Памятную акцию проведут в честь праздника Явления Божией Матери на Амуре в 1900 году

Просмотров всего: 47

#Дальний Восток #праздники #религия

распечатать


Общество

Юбилейный День ВДВ в Благовещенске отметят онлайн-концертом
Общество 3

По Амуру начали курсировать прогулочные теплоходы
Общество 3

В сквере возле ЦЭВ «зажгутся» танцующие пары
Общество 3

Сахалинец организовал свой Майами на «Дальневосточном гектаре»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь