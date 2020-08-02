В Зее художники оформили автобусные остановки

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В Зее жители своими силами украшают автобусные остановки, сообщает газета «Зейский Вестник» . Идейным вдохновителем оформления одной из них выступило руководство Зейской ГЭС.

Объект тематически оформили к 100-летию создания плана электрификации страны. На остановке изобразили энергетиков, лампочки и сам план.

«Пусть нетвёрдая ещё рука художника видна почти в каждой работе, тем интереснее они кажутся – подкупает непосредственность. Конечно, на всё это требуются время и деньги. Всё-таки краски нужно немало, ведь по своему размеру импровизированные «полотна» приближаются к монументальной живописи», — пишет газета.



В эту пятницу, 31 июля авторы и художники собрались вместе. Начальник управления персоналом Зейской ГЭС Денис Зимин поблагодарил ребят за проделанную работу. Сказали спасибо авторам и жители города в социальных сетях.



А сейчас в городе определяют очередные автобусные остановки, которые предстоит раскрасить.