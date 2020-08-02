Юбилейный День ВДВ в Благовещенске отметят онлайн-концертом

Сегодня, 2 августа российские десантники отмечают 90-летие ВДВ. В Благовещенске « голубые береты » уже возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. А специальный праздничный концерт можно посмотреть онлайн.

По информации регионального отделения "Российского Союза Ветеранов Афганистана", несмотря на угрозу коронавируса памятную дату нужно было отметить. Поэтому с соблюдением санитарных требований утром организовали возложение цветов, а для праздничного настроения подготовили онлайн-концерт. Местные исполнители, часть из которых и сами служили в ВДВ, исполнили армейские песни и записали их на видео. Все готовили при участии специалистов АОДНТ.



Напомним, что официальной датой основания воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. Именно вы этот день была совершена массовая парашютная выброска военнослужащих на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем.