Из благовещенского двора украли лавочку

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Вчера в социальных сетях появилось сообщение о том, что со двора дома по адресу Шевченко 109/1 украли лавочку. В полиции нам рассказали, что сообщение по данному факту уже поступило. Сейчас устанавливаются лица, причастные к инциденту.

Свидетели рассказывают, что около 2-х ночи во двор заехал грузовик с зеленой полосой без будки. Двое мужчин среднего роста вскочили из машины, быстро выдернули лавочку и уехали по улице Ломоносова в сторону улицы 50-ти лет Октября. Они предполагают, что лавочку расшатали заблаговременно, так как действовали мужчины очень быстро.

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#криминал #происшествия #СМИ

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