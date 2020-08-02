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сегодня, 12:00 0

По Амуру начали курсировать прогулочные теплоходы

По Амуру начали курсировать прогулочные теплоходы
Фото: https://www.instagram.com/amurriverblg/

Из-за коронавируса многие излюбленные места развлечений в области в целом, и в Благовещенске в частности, закрылись. Но с 1 августа решением руководства региона людям разрешили ходить в кинотеатры, рестораны и кафе. Чуть раньше открылись торговые центры и парки.

Однако, как же прогулки по Амуру на теплоходе «с ветерком»? По неподтвержденной информации, теплоходы должны были запустить ещё в пятницу. Однако заместитель генерального директора по эксплуатации флота ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» Геннадий Казанцев рассказал о том, что никакой официальной информации нет. Сведения об открытии сезона экскурсионных прогулок по Амуру на теплоходах будут сразу размещены на сайте порта, как только речные поездки станут возможными.

В Instagram-аккаунте перевозчика @amurriverblg сообщили, что и у них точной информации пока нет, и не от них всё зависит.

«Следите за нашим аккаунтом», - написал перевозчик.

Теплоходы начали курсировать накануне. «Открылись! Работаем! Подробности — в карусели и сториз! Благовещенск, всем отличного дня!», — написал перевозчик.

Поездки осуществляют с причала на набережной Амура в районе ул. Калинина,1. Одновременно на борту теплохода могут находиться не более 30 человек. Использование средств защиты и социальное дистанцирование обязательны для всех гостей прогулочного судна.

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#Дальний Восток #коронавирус #отдых #СМИ #транспорт

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