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сегодня, 11:04 3

В сквере возле ЦЭВ «зажгутся» танцующие пары

В сквере возле ЦЭВ «зажгутся» танцующие пары
Фото: http://www.admblag.ru/

Подходит к концу установка ландшафтных светильников в сквере Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова. По сообщению городской мэрии тестово они заработают в понедельник, 3 августа.

Если испытание пройдет успешно, подсветку будут включать ежедневно вместе с уличным освещением. Территорию украсит 21 каркасная светодиодная фигура: 8 танцующих и 7 прогуливающихся пар. А еще 6 фигур уличных светильников и канделябров. Все объекты выполнены в стилистке XIX века. К слову, светить они будут желтым, белым и синим цветом.

– Проект архитектурной подсветки сквера у ЦЭВД уникален прежде всего тем, что фигуры произведены здесь, в Благовещенске, по проекту, который нам предоставило МУ «ГУКС». Дамы и кавалеры одеты в наряды ХIX века, чтобы они гармонично смотрелись на фоне одного из самых красивых зданий города, построенного как раз в это время. Мы надеемся, что горожане бережно отнесутся к подсветке и не будут заниматься вандализмом, – рассказал пресс-службе администрации города Павел Гранкин, генеральный директор подрядной организации ООО «Среда».

Установка художественного освещения заняла около месяца. Тут и покупка необходимых материалов, и земляные работы, и изготовление самих фигур. Интересно, что в месте установки арт-объектов подняли уровень грунта, чтобы даже в случае сильного дождя они не оказались в воде.

Проект реализовывался благодаря социальному партнерству – помощь оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания.

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#Дальний Восток #культура #мэрия #отдых #СМИ #строительство

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Комментарии
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  • семёнов

    семёнов
    1 час назад

    А камеры не забыли поставить?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ещё бы зарплаты народу бы подняли

  • амурская алена

    амурская алена
    52 минуты назад

    Красиво,оригинально,преображается город,работа прям везде идет,всё не перечислить,никогда такого не было.Супер!

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