В сквере возле ЦЭВ «зажгутся» танцующие пары

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Подходит к концу установка ландшафтных светильников в сквере Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова. По сообщению городской мэрии тестово они заработают в понедельник, 3 августа.

Если испытание пройдет успешно, подсветку будут включать ежедневно вместе с уличным освещением. Территорию украсит 21 каркасная светодиодная фигура: 8 танцующих и 7 прогуливающихся пар. А еще 6 фигур уличных светильников и канделябров. Все объекты выполнены в стилистке XIX века. К слову, светить они будут желтым, белым и синим цветом.

– Проект архитектурной подсветки сквера у ЦЭВД уникален прежде всего тем, что фигуры произведены здесь, в Благовещенске, по проекту, который нам предоставило МУ «ГУКС». Дамы и кавалеры одеты в наряды ХIX века, чтобы они гармонично смотрелись на фоне одного из самых красивых зданий города, построенного как раз в это время. Мы надеемся, что горожане бережно отнесутся к подсветке и не будут заниматься вандализмом, – рассказал пресс-службе администрации города Павел Гранкин, генеральный директор подрядной организации ООО «Среда».



Установка художественного освещения заняла около месяца. Тут и покупка необходимых материалов, и земляные работы, и изготовление самих фигур. Интересно, что в месте установки арт-объектов подняли уровень грунта, чтобы даже в случае сильного дождя они не оказались в воде.



Проект реализовывался благодаря социальному партнерству – помощь оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания.