Сахалинец организовал свой Майами на «Дальневосточном гектаре»

Фото: ria.ru

Житель острова Сахалин Борис Швырин построил на берегу Охотского моря пляжную станцию. Землю на реализацию проекта, который получил название «Сахалин — Майами» мужчина получил по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

— Всегда любил активный отдых. Катаюсь на кайте, сапборде, сноуборде, занимаюсь джипингом (экстремальные виды спорта — Авт.). Когда началась программа "Дальневосточный гектар", первым делом принялся выбирать землю, чтобы обустроить пляжную станцию для любителей активного отдыха, рыбалки и кемпинга, — рассказал Борис Шавырин.



Первые попытки осуществить задуманное предпринимались ещё два года назад. Но, по словам создателя пляжной станции, не всё получилось сразу. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Лишь после того, как к проекту присоединился единомышленник Бориса Александр Попадько, дело пошло в гору.



Пляжная станция сегодня – это популярное место отдыха жителей Сахалина. На ее территории есть оборудованный пляж, административное здание с кафе, фотозоны, арт-объекты и места отдыха для гостей.



—Мы хотим создать атмосферу восточного побережья Штатов или, например, как на Гавайях. Эту лёгкость, позитив, комфорт и свободу. Необязательно приезжать сюда, чтобы заниматься спортом, многие просто здесь приятно проводят время, любуются на природу, общаются, — поделился Борис Шавырин.



Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. За это время в ней поучаствовали 83 тысячи россиян. Землю можно получить, на строительство жилья, развитие сельского хозяйства, реализацию туристических проектов, а также предпринимательство.