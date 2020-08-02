50 комплектов защиты от COVID получили белогорские медики

Фото: https://www.instagram.com/belhospital/

50 комплектов противовирусной защиты получила белогорская больница. Основа комплекта - ярко-оранжевый комбинезон, который закрывает все тело и голову медработника. Он изготовлен из особо прочного материала и имеет минимум швов.

Это защищает медиков при контакте с инфекционными больными. Новые комплекты будут использоваться для оказания помощи больным с признаками ОРВИ и подтвержденным диагнозом COVID-19 . 35 из них передали в отделение скорой помощи, 15 - в инфекционный провизорный госпиталь.

– Защита медицинских работников имеет первостепенное значение для предотвращения как внутрибольничных инфекций, так и распространения COVID-19 среди населения. Поэтому во время всех процедур, связанных с оказанием помощи больным с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным (вероятным) случаем, используются средства индивидуальной защиты для обеспечения как своей безопасности, так и безопасности пациента, – рассказала главный врач Белогорской больницы Виктория Крупко.



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