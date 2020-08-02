Выбор читателей за 1 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 1 августа.

В последний день июля в Приамурье зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях погибли водители транспортных средств.

По сообщению амурского Гидрометцентра, в этом году июль был близок к новому температурному рекорду. Однако всего одна десятая градуса оставила его на 2 месте среди самых жарких июлей от начала наблюдений за погодой в Благовещенске.

Экспедиция, посвящена памяти погибших в авиакатастрофе 24 августа 1981 года над Завитинском

В отделе ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району зарегистрировали рождение двухтысячного малыша. В семье Виталия Васильевича и Елены Александровны дочка Катюша стала вторым ребенком.