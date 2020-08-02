Гороскоп на 2 августа: Стрельцов могут подстерегать неожиданности, а Тельцам нужно отложить деньги на срочные покупки

Восход Солнца: 05:00

Заход Солнца: 20:12

Солнце в Льве.

Овен. Склонность к потаканию собственным слабостям, к иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности. Возможно столкновение с грубостью, ханжеством или ограблением. Этот день символизирует перемены. Представители этого знака могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью.

Телец. Звезды советуют расписать бюджет, а также отложить деньги на срочные покупки. День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в лес, к реке.Вечером вероятны осложнения в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку.

Близнецы. Противоречивый, тяжелый день. Конфликты или недоразумения возникнут из-за возросших амбиций. Отношения с партнером могут осложниться из-за ревности или несбывшихся ожиданий. Постарайтесь критично отнестись к собственным возможностям и приспособиться к новым обстоятельствам. Проблемы детей потребуют от вас максимум внимания. День связан с получением космической энергии, пророчествами, лечением. Благоприятны любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализовано. Сегодня вполне возможен прием гостей. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении. Крики, музыка во сне — к новости.

Рак. Этот день символизирует обыденность, скуку. Не исключено, что сегодня шеф загрузит вас рутинной работой. Не откладывайте больше задуманный давно проект, сейчас все удастся.

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Лев. День благоприятный для путешествий. Любая поездка — деловая или познавательная — окажется удачной и принесет радость. Вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или выигрышем. Проведите вечер в кругу семьи и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видеокассет, прослушиванием музыки. Сны исполняются. Звери во сне — встреча с обманщиком. В начале месяца обстоятельства могут внезапно измениться-то, что было уже в руках, неожиданно станет практически недосягаемым.

Дева. Крайне неблагоприятный день. Некоторая суетаи неопределенность потребуют от вас большой собранности и ответственности. Жизненный потенциал по-прежнему очень высок, однако этот день может стать испытанием для Дев. При возросшей гордыне возможны конфликтные ситуации в общении с окружающими. Рекомендуется воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов. День начала любого важного дела, использования информации. Если сегодня вам предложат новое дело, соглашайтесь — звезды сулят успехи процветание в любых начинаниях. Благоприятный день для общения, поиска новых источников заработка. Беды обходят вас стороной. Тайный недруг попробует подставить вам ножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.

Весы. Звезды не советуют слишком бурно реагировать на чужие замечания, критику и высказывания. У вас есть свое мнение, вот за него и держитесь. Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые вас не касаются, люди помирятся, а виноватым будете вы.

Скорпион. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Вероятно изменение служебного положения или сферы приложения сил. Звезды советуют не экспериментировать и избегать риска, к которому, вероятно, вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность, — вы можете все испортить одним единственным неосторожным словом. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по не зависящим отвас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.Наоборот, индивидуальная деятельность сулит успех. Сны следует истолковывать наоборот. Беспорядок, мусор во сне — к бедности или потерям. Достаточно удачное время для деловых операций, хотя значительных финансовых прибылей ожидать не приходится. Вероятно,в служебном положении могут произойти благоприятные перемены или появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Следует разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

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Стрелец. Сегодня вас могут подстерегать неожиданности. Вероятно, вам повезет заключать выгодный контракт. Не рвитесь к новым рубежам. Копите силы и деньги — рывок впереди. Возможно, вам захочется сменить обстановку, работу. Немного» потерпите, сейчас не время. Не воспринимайте слишком эмоционально успехи в карьере и делах, так как они потребуют больших материальных затрат. Неблагоприятный день для общения с партнерами, для коллективных мероприятий, семейных отношений. Избегайте пустых разговоров, храните свои мечты и планы в тайне от посторонних. Звезды не способствуют любовным приключениям. Вечер этого дня проведите с любимым в тихой, спокойной обстановке. Вероятны подарок от близкого человека или приятное известие.

Козерог. Звезды предсказывают случайную встречу с человеком, в которого она была влюблена. Если это было в далекой юности, то не спешите делать выводы по поводу своих чувств. Резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы, внутреннее беспокойство мужчин-Козерогов могут отрицательно сказаться на личных взаимоотношениях с партнером. Постарайтесь не замыкаться — доверительный разговор и ответная откровенность вернут мир и согласие. Именно сегодня женщины-Козероги смогут заложить основу для своего финансового взлета. Остерегайтесь делиться своими планами с посторонними людьми, иначе замыслам не будет дано воплотиться в жизнь.

Водолей. День отмечен потерями, резким ухудшением материального положения. Будьте экономнее и держите под контролем финансовые средства. Вероятны обманы, ограбления. У пожилых и ослабленных Водолеев могут возникнуть обострения хронических заболеваний. Берегите нервную систему. Стрессы и эмоциональная неуравновешенность могут стать причинами вашего недуга. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны искушения плоти или любовная встреча, которая принесет много неприятностей. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение относительно истинных намерений партнера. Сон накануне — вещий на месяц.

Рыбы. Относительно гармоничный и ровный день ожидается у представителей знака, которые умеет сдерживать эмоции. Чаще «включайте» разум и логику, если дело касается любовных отношений. Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. В личной жизни предвидятся неожиданные перемены. Возможно, произойдет какое-то крупное событие, участником которого непременно окажетесь вы. Звезды советуют вам не терять самообладания и смелости.

Астролог: Вальдемар Небоходцев