Василий Орлов «Жилищные сертификаты стали востребованной альтернативой получения жилья среди детей-сирот»

31 июля Минсоцзащиты завершило прием документов на определение права в получение жилищного сертификата лицам из числа детей-сирот. Получить сертификат на приобретение жилья вместо того, чтобы ждать свою очередь на предоставление квартиры решили 99 человек.

Новая мера поддержки, введенная по поручению губернатора Василия Орлова, на территории области введена впервые.

«В минсоцзащиты подали заявления 99 человек, – комментирует начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних министерства социальной защиты населения области Любовь Аникиенко. - Из всех поданных заявлений право первоочередности в получении социальной выплаты предварительно присвоено 40 гражданам.

В «пилотном» проекте на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 94,8 млн. рублей (этих средств хватит на 50 сертификатов). Прием заявлений с перечнем необходимых документов осуществлялся с июня текущего года в министерстве социальной защиты населения Амурской области.

Право первоочередности в получении социальной выплаты имеют лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также имеющие ребенка-инвалида. При этом, обязательным условием является совместное проживание заявителя с детьми.

Те, граждане, которые не попадают под данные критерии входят во «вторую» очередь. И здесь право на получение сертификата в приоритете будет у того, кто раньше подал заявление.

Граждане, получившие право на социальную выплату, должны будут приобрести жилье до конца 2020 года.

Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию, на территории которого приобретается жилье. Стоимость квадратного метра по муниципальному образованию утверждена Постановлением Правительства Амурской области от 25.04.2016 № 157.

Окончательный список потенциальных получателей «жилищного сертификата» будет объявлен после 25 августа. Выдавать сертификаты начнут уже в первой половине сентября.

– Мы видим, что жилищные сертификаты стали очень востребованной альтернативой получения жилья среди детей-сирот. Поэтому продолжим реализацию этой программы. 10 августа стартует прием заявлений на получение социальной выплаты на 2021 год. Он продлится до 1 октября. Благодаря новой мере поддержки мы сможем в 2020 году обеспечить жильем 286 человек. Для сравнения в 2019 году свой дом обрели 205 детей-сирот», - отметил губернатор Василий Орлов.

Заявления на жилищный сертификат начнут принимать с 10 августа в министерстве социальной защиты населения Амурской области по адресу: г.Благовещенск, ул.Шимановского, 8 (каб.101), тел.: 8(4162)200-280.