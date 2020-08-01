Клинические испытания одного из видов вакцины от COVID-19 успешно завершены

Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА НОВОСТИ об успешном окончании клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Мурашко, в настоящее время готовят пакет документов для регистрации полученной вакцины.

Министр здравоохранения сообщил, что первыми новую вакцину смогут получить отдельные группы граждан. При этом массовая вакцинация населения планируется не раньше октября 2020 года.

— Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами, — пояснил Мурашко.

Разработка вакцины проводилась на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко при поддержке Министерства обороны России. 20 июля из госпиталя выписали вторую группу добровольцев. Представители Минобороны сообщили, что у всех выписавшихся наблюдается иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, а побочных осложнений и жалоб на здоровье не выявлено.