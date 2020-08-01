Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость
сегодня, 19:26 0

Клинические испытания одного из видов вакцины от COVID-19 успешно завершены

Клинические испытания одного из видов вакцины от COVID-19 успешно завершены
Фото: РИА "Новости"

Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА НОВОСТИ об успешном окончании клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Мурашко, в настоящее время готовят пакет документов для регистрации полученной вакцины.

Министр здравоохранения сообщил, что первыми новую вакцину смогут получить отдельные группы граждан. При этом массовая вакцинация населения планируется не раньше октября 2020 года.

— Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами, — пояснил Мурашко.

Разработка вакцины проводилась на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко при поддержке Министерства обороны России. 20 июля из госпиталя выписали вторую группу добровольцев. Представители Минобороны сообщили, что у всех выписавшихся наблюдается иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, а побочных осложнений и жалоб на здоровье не выявлено.

Просмотров всего: 20

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

В Приамурье зарегистрировано 24 новых случаев COVID-19
Коронавирус 1

В Приамурье людей старше 60 приглашают пройти тест на антитела COVID-19
В России и мире 5

В новом учебном году студенты вузов будут ходить на лекции в масках
В России и мире

Американцам приходят подозрительные посылки из Китая
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь