В Приамурье зарегистрировано 24 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 24 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2776 заражения COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

В Благовещенске обнаружено 11 заболевших. Пять человек – в Благовещенском районе (Чигири, Усть-Ивановка).

По одному человеку прибавилось в Свободном, Райчихинске, Прогрессе, в селах Среднебелое, Константиновка, Новостепановка, Ромны и Томское.

Темп прироста за сутки составил 0,9%.

Пневмонию вирус вызвал у 50,4 % заболевших. Симптомы ОРВИ наблюдаются у 40,4 % пациентов, в бессимптомной форме заболевание проходит в 9,2 % случаев.

Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %.

1673 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.