Библиотеку им. Бориса Машука сделают современной

Библиотекой станет уже третьей «модельной» в Благовещенске. На её преображение по нацпроекту «Культура» выделят 5 миллионов рублей. Ремонт планируют закончить к концу следующего года.

Первой инновационной библиотекой в амурской столице стала библиотека имени Чехова. Её модернизировали в прошлом году, а в этом году уже преображают библиотеку искусств. На следующий год запланировали ремонт библиотеки по ул. Институтская, 10/1. В ней заменят полы, освещение и покрасят стены. Также туда закупят мебель и оборудование. Не забудут про электропроводку, сети и фасад здания, сообщает пресс-служба администрации города.

— Основная концепция – это библиотека-обсерватория. Внутри мы хотим организовать лаборатории – гуманитарную, творческую, литературную и научную. В научной лаборатории будет цифровое оборудование, в творческой – пространство для самовыражения. Здесь установим мультимедиа аппаратуру. В гуманитарной лаборатории будет место для проведения социологических исследований. А литературная – это пространство для развития, в том числе краеведческой литературы. Мы дадим возможность местным писателям создавать свои произведения и здесь же их печатать, – рассказала заведующая библиотекой имени Бориса Машука Александра Рихновец.