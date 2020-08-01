В Приамурье людей старше 60 приглашают пройти тест на антитела COVID-19

Пройти бесплатный тест на антитела COVID-19 можно будет с 3 по 7 августа.

Для этого необходимо пройти по ссылке. Анкеты принимаются даже в эту субботу и воскресенье, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Администрация просит горожан помочь своим родственникам и знакомым принять участие в исследовании. На основе анкетирования отберут волонтеров. Исследования проведут в центре гигиены и эпидемиологии Амурской области. Сопровождать исследования будет Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

По всем вопросам обращаться в горячую линию: 89145901561.