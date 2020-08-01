Президент РФ подписал закон о сплошных рубках леса на Байкале

Вырубленные территории планируют использовать для расширения БАМ и Транссибирской магистралей.

Президент России подписал закон о сплошной вырубке леса вблизи Байкала. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе уточняется, что при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры можно будет переводить земли лесного фонда в иные категории. Благодаря этому можно будет проводить сплошную вырубку леса, сообщает «Интерфакс».

В дальнейшем правительство составит список объектов, для строительства которых можно будет вырубать деревья. Туда запрещено будет включать объекты, которые предназначены для временного проживания граждан, а также места для рекреационной и иной деятельности.

Напомним, что 24 июля данный законопроект был одобрен Советом Федерации. Документ поддержали 140 сенаторов. Двое были против, трое воздержались от голосования. Против принятия закона на пленарном заседании выступили сенаторы от Иркутской области.