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сегодня, 16:54 1

Река в Тындинском районе загрязняется отходами работы золотодобытчиков

Река в Тындинском районе загрязняется отходами работы золотодобытчиков

В 70 километрах от Тынды течет река Кутыкан. Вчера ее воды превратились в сплошной поток песка и глины.

Местный житель, заметивший это и сделавший снимки, считает, что это произошло в результате работы золотодобытчиков.

- Проезжал вчера мимо, заметил, что река стала мутной совсем. Раньше она чище была. - сообщил нам мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

С его слов, недалеко от станции Хорогочи, выше по течению, находится золотодобывающая компания, результат работы которой и отразился на водах реки.

АмурИнфо уже писала о том, как золотодобытчики загрязняют реки Амурской области. Недавно Росприроднадзор обнаружил сильное загрязнение Селемджи нефтепродуктами. Более того, согласно недавнему докладу Всемирного Фонда дикой природы, именно в Приамурье (и именно из-за деятельности золотодобывающих компаний), самые грязные реки в России.

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#экология

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Общество 2

Загрязнение Селемджи обследовали в Амурском минприроды

Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    а где была администрация области?

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