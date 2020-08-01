Кэшбек за поезки по России: Кому? Когда? На каких условиях?

Граждане России смогут получить кэшбек за путешествия в размере до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки.

Ранее АмурИнфо писало о том какие требования выдвигаются для получения средств от государства. Во-первых, путевка или проживание в отеле должно быть оплачено онлайн картой платежной системы «МИР». Во-вторых, минимальный срок путешествия от 4 ночей 5 дней. В-третьих, отпуск был оплачен единовременно.

Размер субсидирования будет различен и зависеть от стоимости проживания в отеле или цены тура. Для путевок стоимостью до 24 999 рублей кэшбек не предусмотрен. Отпуск, на который потратили от 25 000 до 49 999 рублей будет просубсидирован на карту «МИР» в размере 5 тысяч рублей. За отдых стоимостью от 50 000 до 74 999 вернут 10 тысяч рубелей. Максимальный кэшбек в 15 тысяч рублей от государства можно получить за путевки от 75 тысяч. Субсидия начисляется за стоимость всего пакета, независимо от того сколько человек отправятся в путешествие.

Эта программа будет действовать с августа для всей страны кроме Алтайского края, Республики Алтай, Калининградской области, Республики Крым, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев. В этих регионах старт программы - 1 октября.

Для упрощения понимания механизма возврата денежных средств Ростуризм приводит пошаговую инструкцию, адресованную туристам:

1. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «МИР». Это можно сделать уже сейчас;

2. Дождитесь старта программы в августе 2020 года. Точную дату будет известна в ближайшее время;

3. Зайдите на национальный туристский портал мирпутешествий.рф в период проведения программы и выберите регион или направление в которое Вы хотите отправиться в путешествие до конца года;

4. Выберите турпакет для путешествия по России или гостиницу, в которой Вы хотите провести отпуск, любой продолжительности от 5 дней на любое количество туристов;

5. Оплатите картой «МИР» полностью стоимость турпакета или проживания на сайте гостиницы или туроператора в период проведения программы;

6. Получите возврат суммы государственной субсидии на карту платежной системы «МИР», с которой произведена оплата.

Если же планы на отпуск поменялись, то кэшбек возможно сохранить, если изменение направления не потребовало возврата средств за путевку. При отмене путешествия необходимо будет оформить возврат покупки. Возврат производится безналично на платежную карту, с которой была оплачена поездка. Субсидии также подлежит возврату в электронном виде. Операция будет произведена платежной системой автоматически без участия получателя средств. При этом возврат денег проводится в порядке, установленном условиями эквайринга банка.