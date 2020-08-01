Что ждет амурчан в августе: перерасчёт пенсий, подорожание газа и отчет чиновников о своих доходах

Из-за с пандемии коронавируса многие из инициатив правительства были отложены до конца лета. Отсрочка от армии, изменение в порядке увольнений и изменения в схеме расчёта ОСАГО – это только часть законов, которые начтут действовать с начала августа.

Федеральная антимонопольная служба утвердила приказом новые розничные цены на газ, которые будут действовать с 1 августа. Стоит отметить, что индексация стоимости на 3 процента должна была произойти еще в июле, но из-за пандемии короновируса было решено перенести это событие.

Установленная ФАС цена – это стоимость за тысячу кубов на газораспределительной станции каждого региона в том месте, где газ из магистрального газопровода попадает в распределительную сеть. Эта оптовая цена отличается для разных субъектов страны. Стоимость газа будет зависть от отдалённости распределительного узла от места добычи природного ресурса.

Анонимное пополнение электронных счетов анонимно станет невозможным. Начиная с 3 августа нельзя будет перевести деньги на электронный счет без идентификации личности. Все переводы должны производиться либо с банковской карты, либо при предъявлении документов. Эти изменения в закон от 2 августа 2019 г. N 264-ФЗ помогут бороться с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Коснется нововведение даже транспортных карт. Речь шла, что данное положение выведут из-под закона и вроде даже Центробанк идею поддержал, но пока никаких официальных дополнений нет.

Дальневосточные старообрядцы получат отсрочку от службы в Российской армии. Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 № 1098 "Об утверждении Правил предоставления старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу" вступает в силу с 4 августа.

Этот закон касается только тех старообрядцев, которые переехали на Дальний Восток на постоянное место жительства по программе содействия добровольному переселению в Россию. Кроме того, мужчинам-старообрядцам для получения отсрочки надо работать в крестьянском (фермерском) хозяйстве при этом быть его главой. Отсрочка предусмотрена на 2020-2025 годы.

«Дальневосточный гектар» стал доступен для получения в Бурятии и в Забайкалье всем гражданам России. До сегодняшнего дня в указанных регионах с 1 августа 2019 «Дальневосточный гектар» получали только местные жители. С 1 февраля 2020 года к ним присоединились остальные дальневосточники. С 1 августа 2020 года бесплатно получить землю по программе "Дальневосточный гектар" в Бурятии и в Забайкалье сможет любой житель России или соотечественник, проживающий за рубежом.

Увольнение в связи с ликвидацией организации станет выгоднее. С 13 августа вступает в силу ряд законов, которые позволят защитить работников ликвидируемого предприятия. Собственник предприятия обязан произвести все выплаты сотрудникам до момента окончательного закрытия компании. Только после этого юридическое лицо может быть ликвидировано.

Для упрощения расчета теперь работодатель может выбрать произвести окончательный расчет в день увольнения: выплатить сразу выходное пособие и компенсацию в размере двукратного среднего заработка.

Такие изменения позволят работодателям сократить бумажную волокиту, а его сотрудникам получить сразу весь расчет «на месте».

Чиновники расскажут о своих доходах. Изначально чиновники всех уровней должны были предоставить декларацию о доходах за 2019 год в срок до 1 апреля. Но случившаяся пандемия сдвинула эти сроки на 1 августа из-за того, что многие сотрудники и ведомства ушли на удаленную работу. Получение сведения о доходах чиновников будет опубликованы в период до 14 дней, то есть не позднее 20 августа.

Пенсия работающих пенсионеров будет проиндексирована. Работающие пенсионеры с первого августа могут получить прибавку к страховой пенсии. Такой пересчет происходит ежегодно, начиная с 2013 года.

Пересчет связан с тем, что работодатели с зарплат производят перечисления в Пенсионный фонд. Поэтому становится возможен рост выплаты, но не более чем на 3 пенсионных балла. 1 балл – это 93 рубля, то есть ежегодная индексация не превышает 279 рублей.

Расчет стоимости ОСАГО будет производится индивидуально. С 24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО. Базовая ставка перестанет быть одинаковой для всех жителей региона и будет рассчитываться страховщиком индивидуально. Размер ставки будет зависеть от прошлого поведения водителя за рулем. «Лихачи» будет платить по повышенной ставке, а дисциплинированные автовладельцы получат скидку. Стоит отметить, что возможности страховщика, как и прежде, будут ограничены максимальными и минимальными значениями базовых ставок, установленных Банком России.