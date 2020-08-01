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сегодня, 15:05 0

Приамурье намокнет: 2 августа ждем сильные дожди и грозы

Приамурье намокнет: 2 августа ждем сильные дожди и грозы
Фото: Grani.lv

Завтрашний день в большинстве районов Амурской области начнётся с тумана. В Благовещенске утром существенных осадков не обещают, а вот днём, да: дождь, гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха утром 18-20 градусов, днем – 28-30 градусов тепла.

В области температура ночью 16-21 градусов, в отдельных районах 11-16. Ветер на севере области — северо-восточный, температура днём 18-23 градуса.

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