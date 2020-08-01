В Благовещенске прошла благотворительная игра «Автопрятки»

Мероприятие разделили на две части. Первое уже состоялось в ночь с 31 июля на 1 августа, второе пройдет в эту ночь.

Как в детстве, только «по-взрослому» и на машинах. 23 автомобиля (число людей внутри авто ограничивалось только количеством посадочных мест), собрались вечером на северной парковке ТРЦ «Острова», разделились на «зайцев» и «волков» и отправились играть. «Зайцы» должны были прятаться от «волков» в определенном квадрате города, а при обнаружении сами становились охотниками.

Главное правило игры – нельзя нарушать ПДД. Лозунг участников: «За безопасность на дорогах!». Автопрятки длились два часа и закончились в первом часу ночи. После игры все участники собрались на парковке ВДНХ и поделились друг с другом впечатлениями от игры. Не нашли только две машины. Между ними разыграли подарок от спонсора.

Взносы с участников пошли в фонд онкобольного Сергея Кареева, у которого обнаружили рак лимфатической системы. Сергей Кареев возглавляет Амурскую детско-юношескую военно-патриотическую организацию «Россия». Сам он смог приехать на «Автопрятки» 31 июля, рассказал о своём самочувствии и поблагодарил всех за помощь. Уже 5 августа он улетит на лечение в онкоцентр им. Петрова в Санкт-Петербурге.

Репортаж с игры можно посмотреть в сторис нашего инстаграм-аккаунта Аmur.info.