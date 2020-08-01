Благовещенцев знакомят с именитыми спортсменами города

Городской отдел по физической культуре и спорту специально ко Дню физкультурника подготовил шесть баннеров с фотографиями спортсменов из Благовещенска, которые украсили областную столицу. Таким образом благовещенцев решили познакомить с теми, кто отстаивает честь города на спортивных состязаниях различного уровня.

— Есть у нас спортсмены, которых наше население мало знает, но они тоже достойны того, чтобы о них узнали. Поэтому мы и решили показать новых героев, новые лица. Сделали упор, в основном на взрослых, чтобы показать, что у нас есть действующие спортсмены старшего возраста, — рассказала Татьяна Поздеева, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска.

Жители города увидят лица чемпионки и призёра чемпионата области по пулевой стрельбе Анастаси Древаль и Ярослава Чибис, победителя всероссийских и международных соревнований по маунтинбайку и триатлону Дмитрия Саяпина, мастера спорта России по вольной борьбе Арсена Чихтисова, пятикратного чемпиона России и мира по гиревому спорту Сергея Руднева, члена сборной команды России по спорту глухих (греко-римская борьба) Александра Моисейченко, победителей Кубка Анны Богалий по биатлону Ярослава Кузнецова и Кубка и чемпионата Дальнего Востока — женской волейбольной команды «Энергия».

Баннеры с изображением спортсменов установлены в центре города, микрорайоне и КПП, сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.