Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:20 2

В Бурейский район по местам крушения самолётов отправилась экспедиция

В Бурейский район по местам крушения самолётов отправилась экспедиция
Фото: amur_travel

Экспедиция, посвящена памяти погибших в авиакатастрофе 24 августа 1981 года над Завитинском

В состав группы вошли представители местных клубов, федераций, туристического центра, журналисты, спасатели, охотоведы и другие амурчане.

Главная задача мероприятия – побывать на месте крушения двух самолётов, которое находится в глухих лесных местах, приблизительно в 80 км от федеральной трассы, сообщает туристско-информационный центр Амурской области.

Кроме этого, целью путешествия станет разведка нового туристического маршрута, который может стать одним из самых необычных с точки зрения локаций, а также информационного наполнения.

Напомним, что в августе 1981 года молодожёны Лариса и Владимир Савицкие возвращались из свадебного путешествия. На высоте 5200 метров над Амурской областью их самолёт столкнулся с военным бомбардировщиком. Лариса оказалась единственной выжившей в этой авиакатастрофе.

Как писало «Амур.Инфо» сейчас в Москве идёт подготовка к съёмкам фильма «Одна», где в основу ленты легла история амурчанки.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Просмотров всего: 378

#память

распечатать


Культура 1

Альбом «Победа! Одна на всех» расскажет о фронтовиках всех национальностей
В России и мире

Факел московсковской Олимпиады ушел с молотка
Общество 4

Амурчанам предлагают купить значки в помощь ветеранам
Общество 1

Останки расстреляных в Верхнеблаговещенском перезахоронили на городском кладбище
Комментарии
Показать все (2)
  • ЛисНик

    ЛисНик
    7 минут назад

    В начале 2000-х годов пожар в том районе тушили, мужики кусок с самолета нашли размером 2 на 2 где-то.

  • ЛисНик

    ЛисНик
    6 минут назад

    Не проехать туда сейчас - моста нет, воды после дождей много, дорогу размыло

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь