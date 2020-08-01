В Бурейский район по местам крушения самолётов отправилась экспедиция

Экспедиция, посвящена памяти погибших в авиакатастрофе 24 августа 1981 года над Завитинском

В состав группы вошли представители местных клубов, федераций, туристического центра, журналисты, спасатели, охотоведы и другие амурчане.

Главная задача мероприятия – побывать на месте крушения двух самолётов, которое находится в глухих лесных местах, приблизительно в 80 км от федеральной трассы, сообщает туристско-информационный центр Амурской области.

Кроме этого, целью путешествия станет разведка нового туристического маршрута, который может стать одним из самых необычных с точки зрения локаций, а также информационного наполнения.



Напомним, что в августе 1981 года молодожёны Лариса и Владимир Савицкие возвращались из свадебного путешествия. На высоте 5200 метров над Амурской областью их самолёт столкнулся с военным бомбардировщиком. Лариса оказалась единственной выжившей в этой авиакатастрофе.

Как писало «Амур.Инфо» сейчас в Москве идёт подготовка к съёмкам фильма «Одна», где в основу ленты легла история амурчанки.





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