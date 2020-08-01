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сегодня, 12:38 0

В Тынде предлагают организовать «Бессмертный полк» в стенах библиотеки

В Тынде предлагают организовать «Бессмертный полк» в стенах библиотеки
Фото: kp.ru

Галерею с портретами участников войны откроют 3 сентября

Многие тындинцы планировали 9 мая пройти по улицам города в составе «Бессмертного полка». Горожане приготовили портреты своих близких, участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Однако, шествие было отменено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Теперь у жителей появилась возможность разместить фотографии воевавших родственников в городской библиотеке, сообщает администрация Тынды.

Уникальную галерею город увидит 3 сентября 2020 года в День окончания Второй мировой войны. Фотографии военных и тружеников тыла с их историями, оформленные для шествия «Бессмертного полка», принимают с 3 августа в городской библиотеке с 10:00 до 17:00, подробности можно уточнить по телефону 5-4666, 5-4667. Тындинцев просят при входе в библиотеку соблюдать все меры предосторожности, обязательно пользоваться индивидуальными медицинскими защитными масками и перчатками.

Напомним, в этом году Владимир Путин поддержал решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год. Весной шествие «Бессмертного полка» состоялось в интернете. За первую неделю регистрации подали заявки более 600 тысяч человек.

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