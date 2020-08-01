Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость
сегодня, 11:48 1

В один день в Приамурье в ДТП погибли два водителя

В один день в Приамурье в ДТП погибли два водителя
Фото: aif.ru

В последний день июля в Приамурье зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях погибли водители транспортных средств.

Ранним утром в селе Грибовка Бурейского района 30-летний мужчина, управляя трактором, объезжал мост. Трактор опрокинулся, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вечером того же дня на трассе в Зейском районе перевернулся легковой автомобиль иностранного производства. За рулём иномарки находился 53-летний амурчанин. Мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части, где авто опрокинулось. Водитель автомобиля погиб.

По фактам ДТП проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства происшествий, сообщает МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 57

#ДТП

распечатать


В России и мире

Чрезвычайное происшествие в Крыму: 8 погибших
Происшествия 13

Автомобиль правительства области попал в ДТП
В России и мире 1

Ефремов отказался от признания вины в суде
Происшествия 1

Смертельное ДТП в Сковородинском районе: самосвал вылетел с дороги
Комментарии
Показать все (1)
  • дед

    дед
    6 минут назад

    Грибовка, наверное Архаринского района ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь