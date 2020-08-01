В один день в Приамурье в ДТП погибли два водителя

В последний день июля в Приамурье зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях погибли водители транспортных средств.

Ранним утром в селе Грибовка Бурейского района 30-летний мужчина, управляя трактором, объезжал мост. Трактор опрокинулся, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вечером того же дня на трассе в Зейском районе перевернулся легковой автомобиль иностранного производства. За рулём иномарки находился 53-летний амурчанин. Мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части, где авто опрокинулось. Водитель автомобиля погиб.

По фактам ДТП проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства происшествий, сообщает МВД России по Амурской области.