Хабаровск передаёт фестивальную эстафету Благовещенску

Как правило, предложение сделать «Золотую Маску» в том или ином городе исходит именно от регионов. О некоторых секретах и особенностях «закулисья» фестиваля Амур.инфо рассказала руководитель региональных проектов «Золотая Маска» Наталья Яневская.

— По приглашению инициаторов мы приезжаем в город на технический визит, смотрим сценические площадки, гостиницы, общаемся с компаниями по прокату технического оборудования, — говорит Наталья. — И самое главное – налаживаем контакты с принимающей стороной, местными представителями министерства или департамента культуры, и вместе прорабатываем общие моменты по проекту.

К любому региональному проекту дирекция Фестиваля начинает готовиться за год или даже раньше. Это, прежде всего, связано с планированием распределения государственного финансирования, ведь региональные проекты «Золотой Маски» с 2000 года проходят при поддержке Министерства культуры РФ.

По мнению Яневской ни один из прошедших региональных фестивалей не может сравниться с нынешним. Глобальный кризис, с которым столкнулись все культурные институции по причине пандемии COVID-19 – это серьезный вызов, требующий пересмотра многих навыков в организации работы сегодня и в будущем.

Безусловно, в каждом новом проекте организаторы учитывают предыдущий опыт. В разные годы «Золотая Маска» трижды побывала в Хабаровске. В 2019 году в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке там были представлены восемь полномасштабных спектаклей, в том числе два мюзикла. Все они имели успех у зрителей.

— Составляя афишу для Благовещенска, мы не боялись выбирать серьезные, вдумчивые спектакли, — говорит Наталья Яневская. — Фестиваль в Благовещенске также проходит в рамках Программы развития и при поддержке Министерства культуры, что позволит нам показать в Амурской области не менее значительную программу. Это будут семь спектаклей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Основной момент любой гастрольной деятельности – наличие соответствующей площадки и ее оснащенности. Можно сколько угодно придумывать афишу, учитывая, что будет интересно зрителю, но если в городе нет площадки с необходимыми условиями, то сделать это на должном уровне будет очень трудно. Проект 2019 года на Дальнем Востоке в техническом плане очень сложный: большинству спектаклей требуется довольно внушительное оборудование.

— Мы проделали мощную логистическую работу, чтобы все получилось, — продолжает Яневская. — Что-то из оборудования мы арендовали в Хабаровске, что-то привезли из Москвы. Монтаж декораций также был довольно напряженным и требующим большего количества времени.

По словам организаторов, для проекта в Приамурье они постарались собрать афишу «Золотой Маски» таким образом, чтобы спектакли были технически менее сложные. Учтено, что сценических площадок в Благовещенске меньше, чем в Хабаровске. Разумеется, это ничуть не сказывается на их художественном качестве, но адаптация должна пройти гораздо легче и спокойнее.

В Благовещенске спектакли будут представлены на двух площадках.

— Здесь есть прекрасный, камерный Театр драмы, — говорит Наталья Яневская. — В его стенах любой приехавший на гастроли театр будет чувствовать себя комфортно, как дома. Для артистов очень важно привыкнуть к новому пространству, освоить чужую сцену, и Театр драмы в этом смысле очень помогает: в нём уютный зрительный зал и доброжелательная атмосфера.

Другая площадка – Общественно-культурный центр, рассчитанный на крупные проекты и спектакли большой формы. Масштаб этого места впечатлил организаторов Фестиваля.

— Хорошо, что в городе есть площадка, где можно показать полноценные многонаселённые спектакли со сложными, красивыми декорациями, — отметила Яневская. — Но нам жаль, что при строительстве ОКЦ в итоге не стали делать оркестровую яму, которая по-настоящему сюда просится. В мюзикле «Шербурские зонтики», которые привозит «Золотая Маска», как раз задействован оркестр. Но мы придумали, как его разместить, чтобы зрители смогли насладиться и музыкой, и самой историей.

В Тынде также есть профессиональный театр. Недавно в нём прошла реконструкция, сцена хорошо обустроена, и очень подходит спектаклю, который там планируют показать. Самая сложная площадка в Белогорске. Там спектакли пройдут в Доме офицеров. Само здание и оборудование в нём, по мнению Яневской, очень старые, а значит, понадобится дополнительная аренда всего необходимого.

— Но всё это преодолеваемо, — резюмирует Наталья Яневская. — Ведь если мы приехали так далеко и у нас есть шанс показать тут спектакли, то мы будем стараться по максимуму, чтобы жители города получили незабываемые впечатления, а артисты и службы театра не почувствовали дискомфорта и отработали в достойных условиях. Как организаторы проекта, мы прилагаем все усилия, чтобы зрители не почувствовали разницы между спектаклем, показанным на родной сцене или в городах Амурской области.

Спектакли «Золотой Маски» в Благовещенске будут проходить с 1 по 13 сентября на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Полная афиша Фестиваля здесь.

Билеты можно приобрести в театральных кассах или на сайтах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Стоимость билетов на спектакли «Золотой Маски» - 500, 1000 и 1500 рублей.