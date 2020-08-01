В Благовещенске родился двухтысячный малыш

В отделе ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району зарегистрировали рождение двухтысячного малыша. В семье Виталия Васильевича и Елены Александровны дочка Катюша стала вторым ребенком.

Счастливым родителям сотрудники вручили подарочный набор для новорожденного и памятный знак «Рожденному в Приамурье».

– В семье уже растет сын Никита, который очень рад появлению сестренки. Мы желаем Катеньке расти здоровой и счастливой, на радость маме и папе, – рассказали в пресс-службе амурского ЗАГСа.