В новом учебном году студенты вузов будут ходить на лекции в масках
Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских университетов, пишет ИНТЕРФАКС.
— Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, — сказал Фальков.
По словам главы Минобрнауки, те, кто подтвердит наличие антител к вирусу соответствующей справкой, смогут ходить на занятия без масок. Не пользоваться маской разрешено преподавателям во время чтения лекций. Обеспечить студентов и преподавателей масками обязали университеты. У студентов и преподавателей также будут регулярно измерять температуру тела.
— К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения, — подчеркнул Фальков.
В аудиториях российских университетов планируют установить специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.
Просмотров всего: 68