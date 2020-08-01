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сегодня, 10:35 0

В новом учебном году студенты вузов будут ходить на лекции в масках

В новом учебном году студенты вузов будут ходить на лекции в масках
Фото: rg.ru

Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских университетов, пишет ИНТЕРФАКС.

— Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, — сказал Фальков.

По словам главы Минобрнауки, те, кто подтвердит наличие антител к вирусу соответствующей справкой, смогут ходить на занятия без масок. Не пользоваться маской разрешено преподавателям во время чтения лекций. Обеспечить студентов и преподавателей масками обязали университеты. У студентов и преподавателей также будут регулярно измерять температуру тела.

— К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения, — подчеркнул Фальков.

В аудиториях российских университетов планируют установить специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.

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#вузы #коронавирус

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