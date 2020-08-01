Курс рубля снова упал до минимума

В июле рубль снова упал на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро.

Такая ситуация продолжается второй месяц подряд. Российская валюта продемонстрировала максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на облигации федерального займа после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту, пишут РИА Новости.

К концу пятницы курс доллара к вырос на 1,25 рубля до 74,42 рубля, курс евро — на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля, согласно данным Московской биржи. Доллар в июле торговался в коридоре 70,11 — 74,50 рубля, евро — 79,03-88 рубля.

Не так давно, в марте, рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.