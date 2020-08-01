В Благовещенске в июле был зафиксирован новый метеорекорд

По сообщению амурского Гидрометцентра, в этом году июль был близок к новому температурному рекорду. Однако всего одна десятая градуса оставила его на 2 месте среди самых жарких июлей от начала наблюдений за погодой в Благовещенске.

Средняя температура за месяц поднялась до отметки +24,1°С, при норме +21,5°С. Это произошло за счёт знойных второй и третьей декад месяца. Достижение 1935 года удержало свои позиции: в этот день средняя температура воздуха была зафиксирована на отметке +24,2°С.

Несмотря на высокий температурный фон всего месяца, в июле в Благовещенске состоялся всего один метеорекорд: 15 июля столбик термометра дотянулся до отметки +36,1°С. Прежний рекорд с температурой +35,3°С принадлежал 1999 году. Максимально высоко, 9 июля 2000 года, столбики термометров поднимались до +37,7°С.

Самой разогретой точкой в границах Амурской области стал северный город Сковородино. Там 13 июля воздух прогрелся до отметки +38,3°С.

Количество осадков, выпавшее за месяц в Благовещенске, составило всего треть нормы – 43 мм. Этот показатель оказался меньше, чем где-либо по области.

Чемпионом по июльским осадкам в 2020-м стала Усть-Нюкжа. Там норма была превышена вдвое и выпало 211 мм дождя.