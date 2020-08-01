Все как у людей: мимимишные и брутальные аккаунты амурских псов

Мы собрали самые интересные инстаграм-странички, которые люди ведут от лица своих любимцев

Жизнь без инсты сегодня если и возможна, то для многих из нас скучна и безрадостна. С недавнего времени туда переехали все – магазины, ведомства, политики, средства массовой информации.

Аккаунтом, который хозяин ведет от лица своего домашнего любимца, сегодня тоже никого не удивить. При этом наблюдать за братьями нашими меньшими порой интересней, чем за некоторыми популярными блогерами. Именно поэтому мы решили поделиться самыми классным страничками амурских псов.

Если в вашей жизни не хватает гламура и милоты, подпишитесь на аккаунт благовещенки Моти @lilmotya_dog. Мотя мало рассказывает о себе, зато фотографируется на фоне бутиков Шанель, а также в хороших авто и стильных интерьерах. При этом, как ни странно, самые классные фоточки получаются у Моти на фоне благовещенских достопримечательностей.

Полная противоположность Моти – амурский черный терьер Чароит @charoit_amur. В его аккаунте много брутальных фотографий, а еще видео с показательных выступлений, на которых он сурово и безжалостно обезвреживает врага. Кстати, у Чара хорошее чувство юмора и он отвечает на комментарии.

Еще один настоящий мужчина – лабрадор Элвис @elvis_strong_stael. Он, хотя уже в возрасте, следит за собой – не теряет формы, активно отдыхает, постоянно участвует в выставках и соревнованиях, а в период пандемии соблюдает масочный режим.

В блоге у помернского шпица Ричарда @baby_richik много милоты и красот деревенской жизни. Ричик периодически выкладывает видео, где показывает недавно выученные команды или смешит своих подписчиков.

Еще один карасавец-лабрадор с умопомрачительными фоточками – это Тор @thorblg. Аккаунт Тору помогает вести хозяйка, которая рассказывает подписчикам, что пес ест, сколько раз в день гуляет и какой у него характер. Но в центре внимания все же крупные планы самого Тора, на которых он неизменно прекрасен.