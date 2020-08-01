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1августа
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сегодня, 04:02 0

В Португалии поезд сошел с рельсов

В Португалии поезд сошел с рельсов
Фото: ug.tsargrad.tv

Высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в центральной части Португалии. Об этом сообщает «ТАСС».

По данным службы безопасности Португалии, на борту поезда находилось 282 пассажира. В момент аварии машинист оказался заблокирован в кабине поезда. На данный момент известно о двоих погибших, около пятидесяти человек пострадали. Спасательные службы работают на месте крушения, и пока не оценивают масштаб аварии. Как стало известно, несколько вагонов оторвало друг от друга. Скорость движения состава в момент схода с рельсов пока не установлена, не исключается вероятность, что авария произошла по причине несоблюдения скоростного режима на данном участке железной дороги.

Президент Португалии уже выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Причины схода высокоскоростного поезда с рельсов пока не установлены, сообщается лишь о том, что пассажирский транспорт следовал из Лиссабона в Порту. На данный момент движение железнодорожного транспорта по данной линии приостановлено, так как сошедший с рельсов поезд повредил соседние линии и перегородил вагонами оставшиеся пути.

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#интернет #происшествия #СМИ #транспорт

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