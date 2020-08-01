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1августа
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сегодня, 01:59 0

Американцам приходят подозрительные посылки из Китая

Американцам приходят подозрительные посылки из Китая
Фото: evo-rus.com

Федеральные службы Соединенных Штатов в данный момент призывают своих граждан немедленно сообщать о подобных посылках, и ни в коем случае не вскрывать их. Об этом сообщает «Evo-Rus».

На данный момент не ясно, является ли содержимое посылок чем-то опасным, но ввиду распространяющейся по всему миру инфекции коронавируса, американские спецслужбы проявляют особую бдительность. На данный момент установлено, что содержимым таких посылок чаще всего являются неопознанные семена. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки призывает с особой бдительностью отнестись к подобным посылкам.

Подобное явление встречается и на территории Канады, агентство по инспекции пищевых продуктов которой заявило, что семена, найденные в посылках из Китая, могут являться инвазивными видами растений, которые способны нанести существенный ущерб почве.

Примечательно, что МИД Китая уже ответило на заявление американской и канадской сторон, и заявило, что подобные посылки фальсифицированы и были высланы вовсе не из Китая.

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#здоровье #Китай #коронавирус

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