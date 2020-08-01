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На Марсе зафиксировали движение

На Марсе зафиксировали движение
Фото: rwspace.ru

Было зафиксировано движение гигантских песчаных дюн, которые раньше считались окаменевшими. Об этом сообщает «TVBrics».

С 2000 года, когда началось детальное изучение красной планеты, ученые считали, что огромные дюны, покрывающие поверхность планеты, являются застывшей лавой. Исследователи годами наблюдали за поверхностью Марса, и до сих пор его рельеф оставался неизменным. Ученые уже давно пришли к выводу, что структура поверхности неизменна и останется таковой навечно.

Недавнее исследование международной группы астрономов показало, что дюны и кратеры имеют абразивную основу. Увеличение снимков поверхности планеты дало понять, что огромные дюны состоят из «песчинок» двух размеров. Некоторые из них имеют довольно приличный вес, другие же вполне способны перемещаться под действием ветра. Примечательно вовсе не это. Сравнив снимки разной давности, ученые поняли, что дюны движутся. Конечно, движение получается довольно скромным и составляет 10 сантиметров в год. Но ранее считалось, что на Марсе практически не бывает ветра. Теперь же становится ясно, что все обстоит совсем иначе.

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#космос #наука #технологии

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