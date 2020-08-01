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1августа
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сегодня, 09:30 0

В Приамурье самозанятыми стали более 570 амурчан

В Приамурье самозанятыми стали более 570 амурчан

С начала июля на территории Амурской области статус самозанятых получили 571 человек. Такие данные представила Федеральная налоговая служба.

Больше всего самозанятых, а именно 244 человека, было зарегистрировано в Благовещенске. На втором месте оказался Белогорск – 42 человека. В тройку лидеров вошел Свободный. Там новоиспеченных предпринимателей стало больше на 36 человек.

Кроме этого, амурчане проявляли активность и районах области. Много желающих оказалось в Благовещенском, Тамбовском и Ивановском районах.

Специалисты подчеркивают, что новый налоговый режим подойдет тем, кто самостоятельно оказывает услуги или производит товары. Для этого не требуется трудовой договор с работодателем или наемными сотрудниками. Все платежи, которые предстоит вносить – это 4% от дохода с продаж физическим лицам и 6% – при получении оплаты от юридических лиц, сообщает правительство области.

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