Выбор читателей за 31 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 31 июля.

На мосту через Зею попал в аварию автомобиль УАЗ из гаража амурского правительства. Судя по фотографии с места событий, внедорожник получил удар в заднюю часть.

Пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО ДГК» сообщает об отключении горячей воды с 3 по 18 августа. Под отключение попадают Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличная и ул. Студенческая, от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный», жилые дома «АНК», «Подсолнухи».

Выплата составляет 10 процентов от льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Получить выплаты раньше других имеют право молодые семьи с тремя несовершеннолетними детьми.

В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 752 заражения COVID-2019.

