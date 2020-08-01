Гороскоп на 1 августа: Водолеев судьба возьмёт под крыло, а Весам нужно приготовитсья к проблемам на работе

Восход Солнца: 04:58

Заход Солнца: 20:13

Солнце в Льве.

Овен. Не стоит торопить события - еще неизвестно, чем они для вас обернутся. Постарайтесь жить сегодняшним днем, получая удовольствие от того, что происходит. День символизирует разочарования. Не стоит отдаваться целиком и полностью захватившему вас чувству. Только в этом случае вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим. Вероятны проблемы с детьми, на их нужды может уйти основная часть семейного бюджета.

Телец. Вы сможете обрести новые связи, душевные, дружеские или даже романтические. Будьте собой и не избегайте приглашений. Двойственный день. Успех сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить с ним свои проблемы, запланировать отдых. Не поддавайтесь влиянию чужих мнений. Вы стоите на правильном пути. Вечером возможен визит гостей или родственников.

Близнецы. День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Этот день способствует успеху в борьбе с собственным «эго». Вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно будет влиять на ваше эмоциональное состояние. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Благоприятный день — день равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Удачное время для деловых операций —вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности,хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. День полон новыхвстреч, неожиданных знакомств, что обусловит некоторые перемены в вашем окружении: появление новых людей ускорит продвижение вашего проекта или, наоборот, позволит вам участвовать в новых проектах.

Рак. Хороший день для начала новых дел, завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры. Благоприятен он для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными. Звезды сулят успех мужчинам-Ракам творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция — все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения. Женщин-Раков ждут мелкие неурядицы в личной жизни.

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Лев. Сегодня – тот самый день, когда инициатива Льва может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Лев совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!». Звезды обещают приятные хлопоты, связанные с ремонтом, перепланировкой жилья или переездом.

Дева. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Женщин-Дев ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Благоприятны покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний, целительство. Мужчинам-Девам звёзды предсказывают изменения в личной жизни. Однако пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд перемены покажутся странными и непонятными. Напряжённый день. Проблемы детей по-прежнему будут волновать вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим запросам. Ваше нежелание сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений. В связи с этим возможно ухудшение самочувствия, травматизм.

Весы. Сегодня приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты с начальством, недоразумения с сотрудниками или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие, постарайтесь найти компромисс и всё уладится. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь.Одинокие Весы, вероятно, встретят свою половину. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Ваши усердие, преданность делу и работоспособность принесут свои плоды. Возросший жизненный потенциал и творческие способности благоприятно скажутся на способности к самовыражению. В личной жизни вероятны серьезные осложнения. Необузданная жажда свободы, в том числе и от семейных уз, может послужить причиной разрыва отношений с партнером.

Скорпион. Слишком отважная борьба с чужую честь обернется проблемами, с которыми уже вам придется справляться в одиночестве. Астрологи советуют провести день активно, оставить сомнения во вчерашнем дне вам помогут близкие люди.

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Стрелец. Благоприятный день, несущий спокойствие,обретение новых источников заработка, самоуглубление. Возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен,чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве. Сегодня избегайте коллективной работы, не принимайте участие в совместных проектах и заключение коммерческих сделок ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии - вероятны финансовые потери. Существует опасность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице или падения авторитета. Больше осмотрительности!

Козерог. День сложный и противоречивый, в личной сфере возможны разочарования, также расстройством может закончиться секс. Козерогам целый день придется заниматься самоконтролем, дабы не потерять контроль над происходящим. Сегодня несправедливость руководства может иметь непосредственное к вам отношение.

Водолей. Судьба вновь берет вас под свое крыло, и звезды обещают много приятных ощущений. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Вы почувствуете себя бодрым и оживленным. Но настроение ухудшится из-за возможных недоразумений с друзьями или родственниками. Если предстоят занятия спортом или физические нагрузки, соблюдайте осторожность. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Водолеев. Жизненный потенциал на очень низком уровне. Постарайтесь не назначать на первую половину дня важных встреч, совещаний. Из-за эмоционально-напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Лучше подведите черту под старыми планами, делами, контрактами. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Рыбы. Спокойный, пассивный день. Единственной неприятностью может стать ссора с человеком из близкого окружения. Сегодня вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Прирожденная мудрость и честность помогут вам разобраться в сложных взаимоотношениях. Конфликт не должен растянуться надолго. Сегодня душевное состояние Рыб может быть далеко от гармонии. Несоответствие желаемого с действительным можетповергнуть в пессимизм или агрессивное состояние. Не рекомендуется сегодня производить расчеты, давать в долг и брать взаймы. Полезен физический труд.Если вы найдете силы справиться с этим состоянием, то все будет складываться успешно. Не исключено, что вы повысите свое общественное и материальноеположение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев