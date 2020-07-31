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31июля
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сегодня, 22:30 0

Чрезвычайное происшествие в Крыму: 8 погибших

Чрезвычайное происшествие в Крыму: 8 погибших
Фото: obzor.io

Столкновение микроавтобуса и КАМАЗа произошло сегодня утром на дороге рядом с Белогорском. В результате ДТП 8 человек пострадали и 8 погибли на месте. Об этом сообщает «Рамблер».

Ранним утром на трассе «Таврида» (также известной как Р260) столкнулись микроавтобус Мерседес Спринтер и КАМАЗ. Микроавтобус двигался из Белогорска в Симферополь. Водитель занимался частными пассажирскими перевозками, а его транспортное средство было зарегистрировано в Краснодарском крае. Как сообщают очевидцы, водитель микроавтобуса врезался в стоящий с прицепом КАМАЗ.

В ходе расследования стала известна причина столкновения. Водитель Мерседеса уснул за рулем. Проверка показала, что он находился в трезвом состоянии. В микроавтобусе на момент ДТП находилось 15 человек, в том числе 2 детей. В результате столкновения погибли 8 человек, в том числе и водитель, 4 человек пострадали. В настоящее время число пострадавших уточняется. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют, соблюдал ли водитель микроавтобуса установленный законом режим труда и отдыха.

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#ДТП #СМИ #транспорт

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