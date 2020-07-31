Чрезвычайное происшествие в Крыму: 8 погибших

Ранним утром на трассе «Таврида» (также известной как Р260) столкнулись микроавтобус Мерседес Спринтер и КАМАЗ. Микроавтобус двигался из Белогорска в Симферополь. Водитель занимался частными пассажирскими перевозками, а его транспортное средство было зарегистрировано в Краснодарском крае. Как сообщают очевидцы, водитель микроавтобуса врезался в стоящий с прицепом КАМАЗ.

В ходе расследования стала известна причина столкновения. Водитель Мерседеса уснул за рулем. Проверка показала, что он находился в трезвом состоянии. В микроавтобусе на момент ДТП находилось 15 человек, в том числе 2 детей. В результате столкновения погибли 8 человек, в том числе и водитель, 4 человек пострадали. В настоящее время число пострадавших уточняется. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют, соблюдал ли водитель микроавтобуса установленный законом режим труда и отдыха.