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31июля
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сегодня, 21:49 0

Дональд Трамп против переноса выборов президента США

Дональд Трамп против переноса выборов президента США
Фото: islamnews.ru

Выборы президента США в 2020 году состоятся 3 ноября. Однако нынешний глава государства высказал свое недовольство по этому поводу. Об этом сообщает «RuNews24».

На пресс-конференции в Белом Доме Трамп не упустил возможности обсудить тему предстоящих выборов президента США. Он негативно отнесся к решению перенести президентские выборы на ноябрь, потому как считает растягивание процесса голосования неразумным. Трамп объяснил, что опасается за достоверность результатов.

Свою позицию в ходе брифинга президент США очень четко обозначил. Дональд Трамп склоняется к «живым выборам». Люди обязаны приходить в назначенные каждому участку учреждения и предоставлять документы, удостоверяющие личность каждого гражданина. Глава государства также отметил, что не приемлет голосование по почте, так как считает, что проверка результатов может серьезно затянуться.

Ранее пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли подтвердил, что глава Белого дома не был инициатором переноса процедуры. В своем твиттере Дональд Трамп в очередной раз захотел донести до публики, что именно выборы по почте являются самым неудачным решением в истории.

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#политика #США

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