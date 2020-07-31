Девять лет назад по Благовещенску прошёлся смерч

Девять лет назад Благовещенск попал под удар смерча. Вихрь возник на набережной реки Амур в районе МГУ им. Невельского и утих на Новотроицком шоссе.

Маршрут смерча составил около 10 километров: от набережной в районе Политехнической, потом по Ленина, Театральной, Зейской, Трудовой, Горького, 50 лет Октября, Тенистой, Калинина и Новотроицкому шоссе. Иногда смреч «подпрыгивал», и полоса разрушений прекращалась, но через несколько метров возобновлялась снова. Больше всего неприятностей смерч натворил в районе авторынка.

Интересно, что благовещенская метеостанция осталась в отдалении от возникновения стихийного бедствия, поэтому никаких изменений не зафиксировала.

По шкале Фуджита-Персона, которая различает интенсивность торнадо по скорости ветра внутри вихря, длине и ширине траектории, амурскому смерчу синоптики ставят индекс F2-F3 при максимуме F6. По 5-ти бальной шкале интенсивности торнадо, принятой в США, смерч 2011 года можно отнести к 3-4 балльному. При этом смерчи в 4 балла «могут переносить по воздуху легковые, и иногда грузовые автомобили».

События девятилетней давности навсегда вошли в историю, о нем говорили не только российские, но и американские СМИ. Уверены, что и жители города до сих пор не забыли об этом исключительном для нашего городе дне.