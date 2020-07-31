Чиновника из администрации Белогорска приговорили к семилетнему заключению

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Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя комитета имущественных отношений администрации Белогорска. Мужчина признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Как установил суд, осуждённый через посредника — одну из фирм города — получил от индивидуального предпринимателя 800 тысяч рублей. За это председатель комитета обеспечил предпринимателю победу в торгах по продаже муниципального имущества – нежилого здания в 129,5 квадратных метров.



Действия злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело расследовало следственное управление СК РФ по Амурской области.



Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 миллионов рублей. Также мужчину лишили права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления на семь лет.



Кроме того, суд взыскал с осуждённого 800 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.



По этому же делу в июне 2016 года суд признал индивидуального предпринимателя виновной в даче взятки в крупном размере. Женщине назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,6 миллиона рублей.



Осуждённая отправится отбывать наказание, когда её ребёнку 2014 года рождения исполнится четырнадцать лет.