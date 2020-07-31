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сегодня, 19:00 0

Благовещенскую «Чеховку» осветили двадцатью прожекторами

Благовещенскую «Чеховку» осветили двадцатью прожекторами
Фото: благовещенск.рф

Благовещенскую библиотеку имени Чехова украсила художественная подсветка. На здании смонтировали более 20 прожекторов, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Возле входа в здание установили метровый светильник. Его свет подчёркивает вывеску и инсталляцию на фасаде, а заодно освещает точку книгообмена.

— Архитектурная подсветка на нашей библиотеке установлена впервые. Вообще мы первая не только модельная библиотека в городе, но и светящаяся в тёмное время суток! Наши читатели уже успели оценить подсветку. Слышим отзывы: «Очень здорово!», «Нам нравится!», «Круто!». Мы, в свою очередь, хотим поблагодарить всех причастных к реализации проекта по подсветке: администрацию, спонсоров, монтажников. Теперь «Чеховку» видно издалека! – рассказала заведующая библиотекой Александра Бородина.

Скоро подсветка украсит библиотеку искусств на улице Ленина,72.

Проекты по подсветке в областном центре реализуют за счёт спонсорской помощи. Её оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания.

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#культура #строительство

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