Благовещенскую «Чеховку» осветили двадцатью прожекторами

Фото: благовещенск.рф

Благовещенскую библиотеку имени Чехова украсила художественная подсветка. На здании смонтировали более 20 прожекторов, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Возле входа в здание установили метровый светильник. Его свет подчёркивает вывеску и инсталляцию на фасаде, а заодно освещает точку книгообмена.

— Архитектурная подсветка на нашей библиотеке установлена впервые. Вообще мы первая не только модельная библиотека в городе, но и светящаяся в тёмное время суток! Наши читатели уже успели оценить подсветку. Слышим отзывы: «Очень здорово!», «Нам нравится!», «Круто!». Мы, в свою очередь, хотим поблагодарить всех причастных к реализации проекта по подсветке: администрацию, спонсоров, монтажников. Теперь «Чеховку» видно издалека! – рассказала заведующая библиотекой Александра Бородина.

Скоро подсветка украсит библиотеку искусств на улице Ленина,72.

Проекты по подсветке в областном центре реализуют за счёт спонсорской помощи. Её оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания.