Загрязнение Селемджи обследовали в Амурском минприроды

— Из Селемджинского района мы получили сигнал о загрязнении реки 28 июля. Сотрудники Росприроднадзора обследовали местность. В мероприятии принял участие глава района и специалисты других ведомств. Сейчас Селемджу обследуют вдоль течения реки и на месте возможного источника загрязнения. Он пока не выявлен, отрабатываются разные версии. После проверки будут выявлять нарушителей. Они понесут ответственность, на них составят протоколы. Информация об этом будет общедоступна, — сообщил Сергей Маху.