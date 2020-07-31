Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 1

Загрязнение Селемджи обследовали в Амурском минприроды

Загрязнение Селемджи обследовали в Амурском минприроды

В министерстве природных ресурсов Приамурья прокомментировали загрязнение реки Селемджи в районе посёлка Экимчан. Как рассказал министр Сергей Маху, отрабатываются разные версии, сообщает прсс-служба правительства Амурской области..

— Из Селемджинского района мы получили сигнал о загрязнении реки 28 июля. Сотрудники Росприроднадзора обследовали местность. В мероприятии принял участие глава района и специалисты других ведомств. Сейчас Селемджу обследуют вдоль течения реки и на месте возможного источника загрязнения. Он пока не выявлен, отрабатываются разные версии. После проверки будут выявлять нарушителей. Они понесут ответственность, на них составят протоколы. Информация об этом будет общедоступна, — сообщил Сергей Маху.

Просмотров всего: 63

#природа #происшествия #экология

распечатать


Эксклюзив

Медведи и олени: Благовещенская студентка прошла практику в Лазовском заповеднике Приморья
Происшествия 7

Автомобиль правительства области попал в ДТП
Общество 1

Более половины водоёмов Приамурья не соответствуют санитарным требованиям
Общество 4

WWF: в Амурской области самые грязные реки по России
Комментарии
Показать все (1)
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    27 минут назад

    Надо трясти золотодобытчиков.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь