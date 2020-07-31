Загрязнение Селемджи обследовали в Амурском минприроды
В министерстве природных ресурсов Приамурья прокомментировали загрязнение реки Селемджи в районе посёлка Экимчан. Как рассказал министр Сергей Маху, отрабатываются разные версии, сообщает прсс-служба правительства Амурской области..
— Из Селемджинского района мы получили сигнал о загрязнении реки 28 июля. Сотрудники Росприроднадзора обследовали местность. В мероприятии принял участие глава района и специалисты других ведомств. Сейчас Селемджу обследуют вдоль течения реки и на месте возможного источника загрязнения. Он пока не выявлен, отрабатываются разные версии. После проверки будут выявлять нарушителей. Они понесут ответственность, на них составят протоколы. Информация об этом будет общедоступна, — сообщил Сергей Маху.
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