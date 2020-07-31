Амурским медикам купили 20 новых автомобилей «Нива»

«Нива» – проверенный автомобиль, которому не страшно бездорожье. А ведь амурским медикам часто приходится ездить в труднодоступные села, куда не каждая машина проедет. Плюс, расстояния большие. Именно поэтому, обновляя техпарк медавтомобилей, ставку сделали на русский внедорожник.

По одному автомобилю отправится в Белогорскую, Бурейскую, Зейскую, Серышевскую, Константиновскую, Магдагачинскую, Мазановскую, Тындинскую, Райчихинскую, Сковородинскую, Шимановскую больницы, а также в Свободненскую поликлинику и АОДКБ. По одной машине получит каждая из четырех поликлиник Благовещенска, 3 автомобиля получит Детская городская клиническая больница.

– Совершенствование первичной медико-санитарной помощи – одно из важных условий развития здравоохранения, и во многом оно зависит от того, насколько оперативно такая помощь придет к пациенту – сообщила и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

На приобретение новых машин было выделено почти 12 миллионов рублей из областного бюджета.