Медведи и олени: Благовещенская студентка прошла практику в Лазовском заповеднике Приморья

Каждое лето центр «Амурский тигр» и заповедники Приморья набирают студентов по всей России на практику. В Бухту Петрова из Благовещенска в этом году удалось поехать только студентке факультета природопользования ДальГАУ Кристине Малашковой.



Полтора месяца с первого июня ребята жили в Лазовском заповеднике на Бухте Петрова.



— Мы пытались найти следы тигра, это непередаваемая смесь ощущения страха с энтузиазмом. Нашли следы недалеко от наших домиков, но живого тигра так и не нашли. Зато в бухте с нами жил молодой пятнистый олень. Кордонщик Александр выходил малыша и назвал его Пушком. В общем, впечатлений масса! Непременно поеду туда и в следующем году! – рассказала Кристина.



Из-за пандемии организаторы смогли привезти помимо Кристины только троих иногородних студентов. Среди них два студента из Воронежа и один из Калининграда. Остальные — 15 студентов из Уссурийска, обучающиеся на ветеринаров и охотоведов.



— Нам удалось поучаствовать в строительстве экологической тропы. Я никогда этим не занималась, а теперь могу сама спроектировать и реализовывать всё с нуля! Наша тропа шла от кордона, вокруг него и выходила на видовой купол и море. А вторая тропа находилась на территории заповедника, высоко в сопке. Кстати, до моря было всего 200-300 метров, - радуется Кристина.



Кроме работы студенты слушали лекции про флору и фауну заповедника. Также ребята узнали много нового о рептилиях, кабанах, пятнистых оленях и, конечно же, об Амурских тиграх. Лекции читали научные сотрудники и дирекция заповедника.



— Каждый день после завтрака у нас было построение, где оглашали план работы. Потом — обед, построение и план на вторую половину дня. В шесть вечера мы садились ужинать и рабочий день был окончен. Климат на море был прохладный, днем солнышко, вечером одевались в тёплые вещи. Насекомых было мало, они не докучали. По вечерам мы собирались на кухне и играли в игры, пили чай и пели песни, - поделилась Кристина Малашкова.





Ещё ребята посетили остров Петрова. Там им рассказали историю образования тисовой рощи. На остров семена этого дерева перенесли птицы, а он разросся по всей территории. Этой роще уже около 800 лет. Среди тисов растут амурские бархаты и липы, а также корейские кедры. Здесь можно встретить дикий виноград, а в глубине острова — женьшень. Также студентам понравилась легенда о маленьком озере. Если выпить из него воды, то сбудется самое сокровенное желание.



— Из озера даже попил студент из Уссурийска, сказал, что на вкус — обычная вода. Посмотрим, сбудется ли его желание,- улыбается Кристина Малашкова.



Во время практики студенты спасли Амурского полоза. У малыша было сильно повреждено брюхо. Научный сотрудник забрал змеёныша к себе до конца линьки. А когда тот поправился, студенты выпустили его на волю.



— Про заповедник мне давно рассказывала подруга. Она уже ездила в такой студенческий отряд. Поэтому поехать — было моей мини-мечтой. Центр Амурский тигр отправляет заявки в вузы, которые связаны с природоохраной или с животными. В ДальГАУ заявка пришла в марте, и я сразу же подала анкету на участие. Ответа от центра ждала очень долго. А в мае мне написали, спросили «Готова ли я поехать?», - радуется девушка.



Анкеты заполняло множество студентов, по ним был конкурсный отбор. На первую смену из Благовещенска попала только Кристина. А вот на вторую смену уже уехали трое студентов Дальневосточного ГАУ. В этом году организаторы решили набрать тех, кто не имел дело с дикой природой. А также было важно, чтобы кандидаты владели инструментами для постройки троп.