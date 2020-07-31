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сегодня, 19:22 0

Молодые аграрии получают господдержку за работу в сёлах Приамурья

Молодые аграрии получают господдержку за работу в сёлах Приамурья
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства продолжает приём документов для предоставления пособий молодым специалистам. Они не останутся и без жилья. Многие сельхозпредприятия предоставляют аграриям дома и квартиры на период работы.

Пособие может быть ежемесячным или единовременным. Их может получать любой выпускник университета или техникума, который работает по специальности в селе.

Уже пять выпускников работают в сёлах Тамбовского, Белогорского, Благовещенского, Ромненского, Константиновского районов. Там требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, а также экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.

Также в Приамурье действует программа «Устойчивое развитие сельских территорий». Эти средства можно использовать для строительства или приобретения собственного жилья.

На реализацию закона «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» в этом году выделили 9,6 миллионов рублей. Цель — обеспечить регион своими качественными и недорогими продуктами. А также немаловажно освоить экспорт. Приоритетные направления — производство и переработка сои, молочное скотоводство и свиноводство.

За весь период 300 молодых специалистов получили финансовую поддержку. На эти цели в прошлом году было выделено более восьми миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#помощь #сельское хозяйство

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