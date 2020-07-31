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31июля
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сегодня, 17:19 1

В Белогорске продолжается борьба с нелегальными свалками

Более 5 тысяч кубометров мусора вывезено в Белогорске с начала весенне-летнего сезона. В управлении ЖКХ отмечают, что ликвидация несанкционированных свалок не прекращается с наступлением положительных температур.

– За последнюю неделю с мест нелегального сброса мусора, устроенных жителями города, вывезено почти 150 кубометров отходов, – говорит специалист управления ЖКХ Игорь Постников. – Это порядка 15 КамАЗов. На этот раз убрали несанкционированную свалку вблизи карьера, в районе острова Старица. Оставшийся мусор специалисты сбуртовали в кучи, в ближайшие дни продолжится работа по вывозу отходов.

Ранее сообщалось, что специалисты занимались ликвидацией свалки между улицами Фрунзе-Первомайская. Было вывезено более 400 кубометров мусора.

Борьба с нелегальными свалками в Белогорске продолжится вплоть до наступления отрицательных температур наружного воздуха. Специалисты не исключают, что за весь сезон-2020 из города будет вывезено не менее 10 тысяч кубометров отходов.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вечер новостей про Белогорск???

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