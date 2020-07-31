В Белогорске продолжается борьба с нелегальными свалками

Более 5 тысяч кубометров мусора вывезено в Белогорске с начала весенне-летнего сезона. В управлении ЖКХ отмечают, что ликвидация несанкционированных свалок не прекращается с наступлением положительных температур.



– За последнюю неделю с мест нелегального сброса мусора, устроенных жителями города, вывезено почти 150 кубометров отходов, – говорит специалист управления ЖКХ Игорь Постников. – Это порядка 15 КамАЗов. На этот раз убрали несанкционированную свалку вблизи карьера, в районе острова Старица. Оставшийся мусор специалисты сбуртовали в кучи, в ближайшие дни продолжится работа по вывозу отходов.



Ранее сообщалось, что специалисты занимались ликвидацией свалки между улицами Фрунзе-Первомайская. Было вывезено более 400 кубометров мусора.



Борьба с нелегальными свалками в Белогорске продолжится вплоть до наступления отрицательных температур наружного воздуха. Специалисты не исключают, что за весь сезон-2020 из города будет вывезено не менее 10 тысяч кубометров отходов.