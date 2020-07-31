В Белогорске тротуаров станет больше

В Белогорске ещё на двух улицах появятся тротуары. Глава города Станислав Мелюков утвердил дополнительные участки для обустройства тротуаров, рассказали в управлении ЖКХ.



– В перечень тротуаров, которые будут обустраиваться из оставшейся плитки с площади 30-летия Победы, включены участки по ул. 9 Мая от школы №11 до пер. Зейский, а также по ул. Никольское шоссе от ул. 10-я Магистральная до ул. Железнодорожная, – говорит специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Протяженность первого участка составляет полкилометра, второго – 450 метров. Ширина пешеходных дорожек 1,5 метра. Их обустройство начнется после завершения текущих работ на других участках.



В настоящий момент из ранее утвержденных работы в полном объеме выполнены на участках по ул. Набережная от пер. Звездный до многоквартирного дома №168 и по ул. 50 Комсомола от автобусной остановки «Водоканал» до автобусной остановки «3 школа». На последнем также будут обустроены водоотводные лотки.



Подходят к завершению работы по ул. Никольское шоссе от ул. Авиационная до 10-й магистральной. Укладка плитки пешеходной дорожки от школы №10 до ул. Братская также завершена, сейчас специалисты производят отсыпку проезжей части между тротуаром и домом.



По ул. Первомайская от школы № 5 до ул. Производственная идет подготовка к укладке плитки. После завершения всех перечисленных участков их общая площадь составит более 4,3 тыс.кв.м. Помимо них тротуар длиной в 290 метров появится по ул. Гастелло от дома № 1А до дома № 11 по ул. Никольское шоссе. Он будет выполнен из новой плитки.



Ранее сообщалось, по решению главы города Станислава Мелюкова в Белогорске тротуары строятся там, где их раньше никогда не было из демонтированной плитки с площади имени 30-летия Победы. В текущем году на центральной̆ площади в ходе ремонта демонтировано порядка 4,6 тысячи квадратных метров плитки. Около 15 % было отбраковано в связи с невозможностью использования при укладке нового тротуара. Под строительство будет задействовано около 4-х тысяч квадратных метров.



При определении участков работ учитывается мнение граждан. Ранее в своем Инстаграм глава Белогорска попросил подписчиков в комментариях написать предложения, где, по их мнению, должны появиться новые тротуары.