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сегодня, 17:15 0

В Белогорске созрели абрикосы

На улицах Белогорска заплодоносили абрикосы. На предприятии по содержанию дорог и благоустройству рассказали, что это первый урожай плодовых деревьев.

— Фрукты на деревьях почти созрели, — говорит специалист по озеленению Любовь Малета. — Всего их сейчас в городе осталось восемь, было гораздо больше. Мы лелеяли мечту, чтобы на улицах Белогорска росли абрикосы, хотели организовать абрикосовый сад, чтобы дети угощались фруктами.

8 лет назад в Белогорске были посажены сто саженцев абрикосов возле Городского парка, а также в Мемориальном сквере за кинотеатром, однако деревья не простояли и двух лет. На следующий год после того, как они зацвели, «заботливые» горожане выкопали их.

– Люди не понимают, что выкопанные деревья больше не зацветут и не дадут урожай, только молодые саженцы могут прижиться, – добавила Любовь Малета. – Урожай абрикосов этого года мы соберем и посеем. Все же попытаемся осуществить нашу мечту. Единственная просьба к жителям и гостям города – не выкапывайте деревья, саженцы, не ломайте ветки. Угощайтесь, ешьте абрикосы, нам не жалко, но не губите наш труд. Ведь вырастить плодовые деревья на улицах города не так просто.

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#Белогорск

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